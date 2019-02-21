油價大漲卻不能調 中油擬檢討刪除亞鄰最低價

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）為維持亞鄰最低價，中油已經2週應漲而未漲汽油價格，總計吸收新台幣1500萬元，中油今天表示，內部將檢討油價公式，討論是否維持亞鄰最低價限制。

依照浮動油價調整機制作業原則，中油調整油價指標為7D3B，是指根據普萊特（Platts）報導的杜拜及布倫特原油價格當週均價，以70%及30%權重計算；中油汽油稅前價格必須為亞鄰各國包含韓國、日本、新加坡及香港當週稅前最低價，做為油價調整上限。

國內油價受制於亞鄰最低價，中油總經理李順欽表示，汽油價格已經連續2週應調未調，中油吸收汽油每公升0.9元、相當於1500萬元。中油內部正在討論是否維持「亞鄰最低價」限制。不過，是否調整油價公式仍依經濟部決議為準。

李順欽指出，韓國採取新加坡普氏（MOPS）價格作為定價基準，因最近價格供過於求，導致油價疲軟。中油油品行銷事業部執行長羅博童進一步解釋，台灣汽油價格原先與韓國稅前價格有一段距離。不過，韓國自去年8月以來就醞釀油品大戰，該調漲價格卻沒有調漲，也讓台、韓油品稅前價格越來越接近。

羅博童說，台灣油價受制於亞鄰最低價，應調整未能調整狀況相當少見，總計自民國96公布油價公式以來僅出現4次。

他指出，本週汽油價格已經牴觸最低價，柴油也越來越接近了。不過，即將進入石化產品需求旺季，加上亞洲有多家輕油裂解廠將歲修，若屆時供給減少，預估油價將會上揚。（編輯：林淑媛）1080221