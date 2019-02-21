台泥啟動校園徵才 專業外語特訓跨足國際

（中央社記者韋樞台北21日電）老牌的台泥公司3月起展開校園徵才招募儲備幹部(MA)，不但起薪有競爭力，今年還新增「專業與外語特訓」，外加每季獎金和醫療福利，優秀人員10年內可升任子公司總經理。

台泥今年預計3月起展開校園徵才活動，碩博士與大學生起薪頗具競爭力，MA儲備幹部計畫擁有完善職涯規劃以及升遷管道，今年更新增「專業與外語特訓」，外加每季獎金和完善的醫療福利制度。

台泥企業集團董事長張安平表示，集團核心發展軸線將跨足國際、航向全世界。在拓展國際化的同時，台泥期望培養更多具國際視野的年輕人，今年徵才特別向商管學院包括國貿、企管、財管等MBA科系以及外語學院畢業生招手，電資、理工學院相關科系如資工、機械、材料、化工等專業領域畢業生，都是台泥重點招募對象。

台泥表示，台泥首創國際專業與外語特訓，台泥加速國際化腳步及海外經營策略，2018年與土耳其最大水泥、汽車集團OYAK成立合資公司，並以荷蘭阿姆斯特丹為歐洲營運中心，跨出亞洲、放眼歐洲、非洲以及中東市場。

為培育國際化人才，台泥擬與跨國專業課程或語言進修機構，安排3個月至半年的專屬課程，全面加強專業技能和外語能力。

除外，針對新招聘人員，台泥自2018年起也投入大筆教育資源，強化員工國際競爭力，甚至推出首創「外師駐點」英語教學服務，由於考量台泥部分廠區的地理位置與交通問題，外師每週進駐廠區，員工可隨時進行英語諮詢與會話課程，打造英文學習環境。

台泥指出，台泥公司提供基層主管每週2小時英文課程，每年修滿40小時，並依照職務調整與任務需求，可選擇一對一語文訓練；如員工自行補習英文，每年亦補助新台幣1.2萬元進修費用，全面提升員工的英語實力。

根據台泥人資部最新資料，部分幹部10年內晉升子公司總經理，提供年輕人最大發揮空間。（編輯：王永志）1080221