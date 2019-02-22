大立光創5個月新高 扮演台股多頭指標

（中央社記者韓婷婷台北22日電）股王大立光再展股王多頭氣勢，尾盤以4255元最高點作收，上漲2.53%，創下5個月來新高價，持續扮演台股多頭信心指標。

多鏡頭趨勢確立，大立光2019年開春以來一度跌破3000元，最低來到1月4日的2905元後展開波段反彈行情，在三大法人齊步買超推動下，一路攻克所有均線，今天早盤一度拉回落入平盤下整理，不過快速翻紅，終場上漲105元或2.53%，收在4255元，創下2018年9月17日以來新高價。

統計2019年以來至2月21日止，三大法人買超大立光張數為1345張，外資買超850張，投信買超232張，自營商則買進263張。三大法人持股比例由年初的51.92%攀升到21日的53.07%；其中外資持股比重已來到49.13%逼近5成水準。

光學族群一向被視為多頭指標，近日人氣強強滾，由大立光及玉晶光波段彈領漲，上游的模具廠中揚光電近期也被帶動展開反彈。昨天強勢的先進光、亞光、揚明光、今國光等今天均呈現拉回走勢。

光學類股中股價表現最強的是切入屏下指紋辨識系統，營運出現轉機的新鉅科，儘管先前訊息面及營運前景看法多空分歧，引發不小風波，近期股價依舊強漲，今天股價震盪激烈不過盤中曾一度碰觸到百元關卡，創下2013年11月5年多以來新高價，短短4個月波段漲幅已逾1倍。（編輯：鄭雪文）1080222