台經院：製造與服務業景氣連續2月升 營建業下滑

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）台灣經濟研究院發布一月景氣動向調查，製造業與服務業營業氣候測驗點連續兩個月上升，營建業則由上揚轉為下滑。

國內方面，台經院指出，近期全球需求放緩，但受惠於歐美對於資通訊產品需求強勁，加上原物料及石化原料止跌回穩，使一月出口表現優於預期，且跌幅已經明顯縮小，製造業對一月景氣表現轉為樂觀。

不過，美中雙方仍在談判，以及智慧型手機市場需求轉為飽和，預期市場需求動能續弱，製造業廠商對於未來半年景氣看法為持平的比重超過5成。但與去年12月相比明顯轉好。

服務業部分，台經院分析，受惠於農曆年前備貨需求與尾牙旺季，對於民生通路及餐飲業績有一定支撐。加上台股跌深反彈，激勵餐飲業、證券業與保險業對一月景氣看法轉強。

在營造業方面，由於舊工案趕工潮已過，且新工程項目尚在盤點期間，加上接近農曆春節假期，對於工料調度不及，因此今年一月營造業景氣呈現衰退。不過，台經院說明，受惠於公共建設預算規模增長，以及台商回台投資熱潮漸起，對於廠建整地投入情況將漸趨明朗，因此，未來半年營造業景氣將趨向好轉。

不動產方面，台經院表示，受到選舉議題發酵，業者推案重心會移往今年上半年，在329檔期開打，不過，房價變動幅度縮小，業者對未來半年房市景氣將持平看待。

台經院模型試算，一月製造業及服務業營業氣候測驗點同步上揚，製造業營業氣候測驗點為89.57點，相較去年12月修正後86點，增加3.57點，服務業營業氣候測驗點為92.40點，較去年12月修正91.19點，增加1.3點；營建業一月營業氣候測驗點則是下滑，從去年12月的94.72點下滑至93.59點。（編輯：林沂鋒）1080225