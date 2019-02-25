贈與子女不動產不一定節稅 需考量房產未來用途

（中央社記者邱柏勝台北25日電）贈與子女不動產，是父母規劃財富傳承時常見方式，但會計師提醒，房地合一課稅制度上路後，贈與房產不一定能節稅，建議應考量房產未來用途，以免子女處分房產時要繳更多稅。

根據稅法規定，不動產贈與是土地與房屋分開計算，其中土地按土地公告現值計算、房屋則按房屋評定現值計算。然而目前公告現值與房屋評定現值，皆明顯低於市價，例如一棟市價新台幣3000萬元的房產，公告現值與房屋評定現值加起來可能不到500萬元，因此常成為父母將財富移轉給子女時常見的節稅方式。

不過，在房地合一課稅制度上路後，想透過贈與子女房產方式節省贈與稅，恐必須考慮更多因素。安侯建業會計師事務所稅務投資部會計師吳能吉表示，某民眾去年花5225萬元買房產送給女兒，由於該房產的房地現值合計為1000萬元，扣除220萬元免稅額後，實際要繳的贈與稅為78萬元（贈與稅率為10%）。

吳能吉說，倘若該民眾是贈與5225萬元「現金」給女兒，依贈與稅新制改採累進課稅計算，理應要繳626萬元的贈與稅，因此透過贈與等值房產，省稅金額高達548萬元（626萬-78萬=548萬）。

然而，當3年後女兒若想將房產以6000萬元出售，依房地合一課稅是採售價減取得時成本，乘上稅率後，據此計算房產交易所得，則女兒當時取得房產成本僅1000萬元，賣房所得為5000萬元，稅率20%時須繳1000萬元所得稅，加上之前父母已繳的78萬元後，整體稅負高達1078萬元。

吳能吉說，若當時該民眾是贈與現金給女兒，雖然需要繳626萬元的贈與稅，但3年後女兒同樣以6000萬元出售房產，則房產交易所得僅775萬元，要繳的所得稅只有155萬元，加上贈與稅後只要繳781萬元，反而比直接贈與房產要繳的稅少了297萬元。

因此，吳能吉表示，民眾贈屋移轉給子女前，應注意贈與目的與該房產日後用途，例如是要自住、處分、收租增加子女財源或傳承等因素，若忽略未來子女出售時所繳納的財交稅，反而得不償失。（編輯：蘇志宗）1080225