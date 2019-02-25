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精緻農業發展 農業部門用電5年成長逾一成

最新更新：2019/02/25 19:47

（中央社記者廖禹揚台北25日電）經濟部能源局今天表示，根據最新農業部門能源消費調查，2017年農業部門用電較2012年成長12.1%，主因精緻農業發展，科技應用增加；此外，農業結合綠能應用案例也有成長趨勢。

能源局每5年針對農林漁牧等產業進行能源消費調查，調查發現，農業朝向健康農業、科技農業及休閒農業等精緻化農業發展，使農業科技環境控制設備應用普及，電力設備使用增加，包括空調、冷凍冷藏、保溫、抽水、增氧設備等，使2017年農業部門電力消費在5年內成長12.1%。

在農戶節能意識部分，採行節能措施比例雖較以前提高，但因農民通常在設備損壞時才會進行更新，因此比例仍不高，農牧業僅14.4%，採行措施約9成都是資源循環利用，生產機械設備器具汰舊換新僅6.9%；養殖漁業則有18.2%採行節能措施，採資源循環利用占55.6%，生產機械設備器具汰舊換新比例則達35.7%。

能源局表示，農業部門用電在整體占比不高，2017年僅占1.16%，加上使用樣態多，不易推行節能補助措施，不過，隨著精緻農業發展，用電相關經營成本占比提高，預期業者將更願意投入節能措施。

此外，能源局發現，農業部門導入綠能應用案例逐漸增加，包括回收禽畜糞尿等農業廢棄物做為沼氣發電，或是在農舍屋頂、埤塘、水庫等裝設太陽能板發電自用，也有農戶將餘電躉售給台電，善用閒置空間、增加收益。（編輯：郭萍英）1080225

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