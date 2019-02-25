德智庫：華為安全承諾不可信

（中央社記者林育立柏林25日專電）華為電信設備的安全爭議持續延燒，德國一個智庫表示，鑒於中國的政治與法治環境無法排除華為設備的安全風險，德國政府打算透過提高安全標準的方式，排除使用華為設備。

德國「商報」（Handelsblatt）報導，柏林墨卡托中國研究中心（MERICS）在一份寄給德國官員和議員的機密報告中表示，鑒於中國「整體的政治和法治環境」及中國領袖「選擇性漠視國際法」，德國與中國在關鍵基礎建設的合作缺乏互信基礎。

墨卡托中國研究中心認為，中國國營媒體視西方為「體制的競爭者」和「政治上的對手」，這種態度反映在官方決策和立法。只要技術上行得通，中國政府和中國共產黨為獲取資訊，會對華為技術公司這樣的中國企業施壓。

此外，這份報告表示，為了維修，華為原本就會在設備上安裝「後門」，因此華為不會暗藏「後門」讓中國情治單位利用的承諾不可信。

華為一再強調，不受中國政府的指揮洩漏機密資訊，卻不提中國的國家安全法及實際上的執法和行政慣例，也有誤導的嫌疑。

報導說，這份報告反映出德國政界對華為的疑慮，德國目前立法方向是以提高安全標準的方式來排除華為的設備，但不點名禁用華為。

執政的社會民主黨（SPD）外交政策發言人施密德（Nils Schmid）說：「有義務將資訊交給情治單位的企業，他們的產品不能用在我們的關鍵基礎建設。」（編輯：郭中翰）1080225