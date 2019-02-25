Vodafone執行長：美國應提出華為情蒐証據

（中央社巴塞隆納25日綜合外電報導）世界第2大行動通訊集團伏德風（Vodafone）執行長李德（Nick Read）今天表示，華府應提出中國電信巨擘華為情蒐的証據，以利歐洲各國做決策，是否讓華為參與5G建設。

在華府告訴盟邦不要使用華為的技術，因為擔心它可能成為北京從事間諜活動的工具後，全球最大電信設備生產商華為正受到嚴密檢視。

華為和瑞典的愛立信（Ericsson）及芬蘭的諾基亞（Nokia）為世界3大行動網路裝置供應商。Vodafone執行長李德今天指出，將供應商從3個減為2個，將傷害產業、阻礙經濟發展。

他說：「我們需要奠基於事實的風險評估報告。」

「人們正在做缺乏根據的發言。我不是說，美國就是這樣，因為我尚未和相關人士碰面、沒看過他們握有什麼樣的證據。不過，他們顯然必須將證據提交給歐洲各地的權責單位。」

李德強調，他在歐洲會面過的國家級領導人皆明確表示，各國政府正進行奠基於事實的風險評估。

Vodafone上月表示，集團將暫停在歐洲的核心網路系統使用華為的設備，直到各國政府能明確告知相關風險為止。（譯者：陳韻聿/核稿：劉學源）1080225