更多編輯台推薦新聞：
LINE新換機流程上線 2步驟簡單完成
科技

LINE新換機流程上線 2步驟簡單完成

幕後配樂擔任演奏替身 幸福綠皮書功臣是他
娛樂

幕後配樂擔任演奏替身 幸福綠皮書功臣是他

2019年奧斯卡完整得獎名單
娛樂

2019年奧斯卡完整得獎名單

法媒讚台北為街頭小吃之都 形容蚵仔煎像鹹鹹的吻
國際

法媒讚台北為街頭小吃之都 形容蚵仔煎像鹹鹹的吻

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

Vodafone執行長：美國應提出華為情蒐証據

最新更新：2019/02/25 22:16

（中央社巴塞隆納25日綜合外電報導）世界第2大行動通訊集團伏德風（Vodafone）執行長李德（Nick Read）今天表示，華府應提出中國電信巨擘華為情蒐的証據，以利歐洲各國做決策，是否讓華為參與5G建設。

在華府告訴盟邦不要使用華為的技術，因為擔心它可能成為北京從事間諜活動的工具後，全球最大電信設備生產商華為正受到嚴密檢視。

華為和瑞典的愛立信（Ericsson）及芬蘭的諾基亞（Nokia）為世界3大行動網路裝置供應商。Vodafone執行長李德今天指出，將供應商從3個減為2個，將傷害產業、阻礙經濟發展。

他說：「我們需要奠基於事實的風險評估報告。」

「人們正在做缺乏根據的發言。我不是說，美國就是這樣，因為我尚未和相關人士碰面、沒看過他們握有什麼樣的證據。不過，他們顯然必須將證據提交給歐洲各地的權責單位。」

李德強調，他在歐洲會面過的國家級領導人皆明確表示，各國政府正進行奠基於事實的風險評估。

Vodafone上月表示，集團將暫停在歐洲的核心網路系統使用華為的設備，直到各國政府能明確告知相關風險為止。（譯者：陳韻聿/核稿：劉學源）1080225

地機族