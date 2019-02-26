朋億擬每股配息15元 母公司聖暉估3.16億入帳

（中央社記者張建中新竹26日電）朋億去年營運表現亮麗，營收與獲利同創歷史新高紀錄，每股純益新台幣16.5元，每股將配發15元現金股息，母公司聖暉可望有3.16億元股息入帳。

受惠兩岸半導體與面板廠持續積極擴產，朋億化學品供應與分裝系統設備銷售暢旺，加上氣體廠務設備及濕製程設備成功打進中國晶圓廠與發光二極體(LED)廠，朋億去年整體營運高度成長。

朋億去年總營收達48.67億元，年增45.6%，稅後淨利5.6億元，年增25.1%，營收與獲利同創歷史新高，每股純益16.5元，每股將配發15元現金股息，若以25日收盤價161.5元計，殖利率高達9.28%。

聖暉持有朋億2109萬8179股，持股比重達62.19%，朋億不僅去年將貢獻聖暉3.48億元獲利，每股貢獻6.42元獲利，聖暉也將有3.16億元股息入帳。

朋億今天在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，盤中一度達171元，漲9.5元，漲幅5.88%；聖暉股價也有不錯表現，盤中一度達193.5元，漲6.5元，漲幅3.47%。（編輯：林沂鋒）1080226