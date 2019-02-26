台股盤中震盪翻黑 電子股熄火

（中央社記者張建中台北26日電）美股持續走揚，台股跳空開高，指數一舉突破10400點關卡，只是隨著電子類股漲勢趨緩，不僅10400點關卡得而復失，指數並由紅翻黑。

至10時57分，大盤指數來到10371.54點，跌19.39點，成交量約新台幣800億元。

傳統產業股今天漲跌互見，台灣高鐵去年獲利表現亮麗，稅後淨利突破100億元大關，達106.96億元，每股純益1.9元，激勵股價表現強勁，一度達32.7元，漲幅達5.48%，連帶帶動運輸類股指數大漲逾1%。

汽車類股也有不錯表現，在和泰車與裕日車股價同步走高帶動下，類股指數漲逾1%；食品、塑膠與玻璃類股表現相對疲弱，其中，玻璃類股指數更下挫近1%。

電子類股方面，朋億去年營收與獲利同創歷史新高，每股純益達16.5元，每股將配發15元現金股息，以25日收盤價161.5元計，殖利率高達9.28%，激勵股價一度漲9.5元，漲幅5.88%。

朋億母公司聖暉可望有3.16億元股息入帳，股價同樣有不錯表現，一度漲6.5元，漲幅3.47%。

IC設計廠聯陽每股將配發2.7元現金，殖利率達7.78%，同樣吸引市場買盤湧入，股價一度漲0.5元，漲幅約1.44%。

只是台積電與股王大立光股價同步下挫，影響整體電子類股指數滑落，連帶拖累大盤走跌。（編輯：趙蔚蘭）1080226