彭双浪：摺疊手機面板市場友達不缺席

（中央社記者潘智義新竹26日電）世界行動通訊大會（MWC）討論摺疊手機，面板大廠友達光電董事長彭双浪今天在新春記者會表示，面對熱門的摺疊手機市場，友達絕對不會缺席。

彭双浪指出，將在新加坡4.5代廠生產柔性可撓式有機發光二極體（OLED）面板，提供專案的摺疊式OLED手機使用，但未來生產可撓式OLED面板不限摺疊手機應用，也提供其他智慧裝置應用。

他強調，新加坡4.5代線原為低溫多晶矽（LTPS）液晶面板廠，將LTPS產線改為OLED面板產線，並將LTPS做為OLED的背板之後，產線就不能再做為液晶面板產線。

他直言，中國大陸號稱將有18條OLED面板產線，包括從LTPS產線改線的產線，但實際運作絕對不是那麼簡單。

不過，他解釋，摺疊式OLED面板的軸心位置難控制，須做到每一次摺疊的位置都要一致，而且經過多次摺疊都不能壞；現階段開發的摺疊手機面板展開後，將如同平板電腦大小。

他說，友達只做智慧投資，不會為了擴充產線，刻意擴大投資新產線；在提供客製化服務時，追求創新領域的產品，迷你發光二極體（Mini LED）、微發光二極體（Micro LED）都是具體的實例。

友達總經理蔡國新表示，就像刮風下雨一般，產業有景氣循環是正常的，友達未來將在競爭中走出自己的路。從美國消費性電子大展（CES）展出8K4K電視、人工智慧（AI）、5G通信產品，到世界行動通訊大會（MWC）討論摺疊手機，友達都有投入相關領域。

蔡國新說，知名電視品牌展出8K4K電視幾乎都是採用友達面板，畫面呈現優質的廣色域、高動態對比效果。廠商展出的電競顯示器更是處處可見友達面板；MiniLED專業顯示器面板去年第4季已量產。（編輯：林興盟）1080226