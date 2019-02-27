連假前投資人趨保守 台股變化空間不大

（中央社記者潘智義台北27日電）美股道瓊工業指數下跌33.97點，因跌勢不大，且台股將自228和平紀念日起休市4天，法人認為，假期前投資人相對保守，今天指數變化空間應該相對不大。

台北股市前一交易日收在10391.55點，小漲0.62點，成交值新台幣1395.98億元。三大法人當中，外資及陸資買超、投信賣超、自營商賣超，合計買超38.61億元。

美國總統川普、北韓領導人金正恩即將在越南舉行高峰會，北韓在美、中強權間的關係變化受到矚目，而美中貿易戰的後續發展仍是影響全球經濟、股市的重要關鍵。

世界行動通訊大會（MWC）帶動5G、摺疊手機題材熱燒，電信股、雲端設備、手機製造相關族群受到矚目。

面板大廠友達光電董事長彭双浪昨天在記者會表示，去年下半年面板供需反轉，中國大陸新產能陸續開出，產能已在高原期，因沒替代需求，無法消化產能，產能過剩新常態變常態；但在創新應用下，高附加價值產品仍可帶來獲利機會。

宏遠投顧指出，台股近日仍有上漲機會，但須提防漲多賣壓出籠，但只要美股修正幅度不大，台股也不會修正激烈，台股在3、4月仍有高點可期。明天起台股一連休市4天，在台股、美股短線漲幅已大的情況下，仍應防台股休市期間美股拉回，帶動下週台股修正。（編輯：趙蔚蘭）1080227