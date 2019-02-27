荷蘭政府收購法荷航空集團股份 與法國抗衡

（中央社海牙26日綜合外電報導）荷蘭政府今天突然宣布收購法荷航空集團（Air France-KLM）股份，並表示這個集團管理階層發生一連串紛擾後，需要藉此保護荷蘭方面的利益。

法新社報導，荷蘭政府買下法荷航空集團12.68%股份，要將持股比例拉到與法國相當，巴黎當局對此感到惱火，並表示這個集團必須擺脫「國家干預」。

荷蘭皇家航空（KLM）執行長任命案經過一連串爭議，再加上法國去年經歷多次航空業罷工，荷蘭政府此舉無疑是火上加油。

荷蘭財政部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）在海牙倉促舉行的記者會說：「透過這次收購，荷蘭內閣希望能夠直接影響法荷航空集團的未來發展，有效確保荷蘭的公共利益。」

胡克斯特拉並說：「目標是最終達到和法國政府（14.3%股份）相同地位。」

胡克斯特拉在給荷蘭國會的信中指出，目前荷蘭政府擁有價值6億8000萬歐元（約新台幣240億元）股份。荷蘭政府先前擁有荷蘭皇家航空5.9%股份，但20日起開始加碼收購法荷航空集團股份。

荷蘭廣播基金會（NOS）表示，荷蘭政府需要再花約7000萬歐元（約新台幣24億元）收購股份，才能達到跟法國政府一樣的持股比例。

此舉讓巴黎當局相當震驚，法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）表示，荷蘭政府並未事先告知法國政府。

勒麥爾告訴法國「迴聲報」（Les Echos）：「尊重良好治理原則至關重要，且管理法荷航空集團…沒有國家干預。」

法國航空公司（Air France）和荷蘭皇家航空2004年合併，但大體上各自營運，而法航近年來一直努力因應罷工行動。

胡克斯特拉說：「有關荷航策略的重要決策逐漸由法荷航空集團做決定，且荷蘭政府被排除在外，這種情況變得越來越明顯。」（譯者：葉俐緯/核稿：陳昱婷）1080227