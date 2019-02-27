第一金去年獲利增 今年仍以現金股息為主

（中央社記者韓婷婷台北27日電）第一金控今天召開法說會，公布去年每股稅後純益(EPS)1.4元，副總經理方螢基表示，今年仍會以現金股息為主，有多賺就會多配，去年每股獲利成長，股利自然也會比去年多。

第一金去年每股配發股利1元，包括現金股息0.9元、股票股利0.1元，不過去年每股獲利成長約1成，法人估計，每股股利可望略增至1.1元，現金股息可望達1元。

第一金去年稅後純益新台幣173.32億元、年增12.3%，每股稅後純益(EPS)1.4元，金控資本適足率(CAR)131.62%、資產報酬率(ROA)0.62%、股東權益報酬率(ROE)8.73%，銀行資本適足率(BIS)13.57%、第一類資本適足率11.59%，逾放比0.32%，備抵呆帳覆蓋率389.64%、放款覆蓋率1.25%。

方螢基表示，去年金控獲利成長主要來自於第一銀行的貢獻，但證券獲利受到去年下半年股市大幅修正的影響，稅後純益僅1.14億元、年減超過5成；至於一銀去年獲利成長動能主要來自於投資收益大幅成長46.4%，呆帳提存也在走過慶富風暴後，延續每年下滑的趨勢。

一銀表示，去年總放款餘額成長7.3%，成長幅度創7年來新高，餘額達1.697兆元，其中，包括外幣放款及海外分行放款成長分別達12.5%及13.1%，房貸餘額也成長7.5%，中小企業放款則在調整結構下，成長幅度僅2.2%。

一銀指出，雖然外幣存放利差去年大多時間維持在2.4個百分點的相對高檔，但新台幣存放利差已自2016年第4季的1.49個百分點一路下滑至1.42個百分點，讓淨利差至去年底已經跌破1.2個百分點，創2016年第4季以來新低。

一銀主管表示，台灣升息無望，美國今年升息趨勢也緩和下來，今年利差力求持穩，要擴張有難度。（編輯：黃國倫）1080227