雖遭美封殺 華為在MWC仍爭取到5G合約

（中央社巴塞隆納28日綜合外電報導）中國電信巨頭華為技術公司雖遭美國號召盟邦攜手封殺，仍在西班牙舉辦的全球行動通訊大會（MWC）爭取到許多5G通訊設備銷售合約。

外界眼中遮遮掩掩的華為公司在展期到今天為止的西班牙巴塞隆納通訊大會期間，發動了媒體宣傳。此時美國指控，全球電信基礎設施所採用的華為廉價設備，有如中國當局情報偵蒐和破壞行動的屠城木馬。

在本屆全球行動通訊大會開幕前夕的24日，華為主管人員舉行了若干記者會，堅決否認美方指控。西歐地區部總裁彭博25日告訴記者：「我們必須提高透明度，也就是要多多公開發言。」

華為輪值董事長郭平26日以英語對媒體表示：「美國對我們5G設備的安全指控沒有證據，什麼證據也沒有，而諷刺的是，雲端法案容許美國實體跨越國界存取資料。」此說引起通訊大會若干出席電信商和政府代表團共鳴。

馬拉威通訊科技部長對記者說：「若經證實，安全是件值得關切的事，但目前我們只聽到美國對於華為的猜測。」

華為宣布，已在通訊大會上與10家通訊商簽署了10項5G商業合約或合夥協議，包括瑞士Sunrise、冰島Nova、沙烏地阿拉伯STC以及土耳其Turkcell。（譯者：張佑之）1080228