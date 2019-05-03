OTT追劇大螢幕崛起 使用量成長3.5倍

（中央社記者江明晏台北3日電）OTT追劇大螢幕成風潮，KKBOX集團旗下的OTT平台KKTV分析發現，智慧型手機、平板等行動載具雖是主要裝置，但大螢幕成長趨勢強勁，使用量暴增3.5倍，是各項裝置中成長幅度最高的。

在行動裝置與網路的普及下，追劇不只侷限於家裡，行動載具已經是目前台灣用戶追劇的主要裝置。但是，現在有越來越多人，會因為時段與情境，選擇不同的裝置來追劇，一人擁有多項裝置的趨勢越來越明顯。

根據NCC統計資料，至2018年第4季為止，有線電視訂閱戶已經減少至507萬戶，而市調公司創市際公布的「2018下半年度台灣網路使用概況調查」也指出，「網路電視機上盒/電視棒」如Google Chromecast、Apple TV、Android TV、小米盒子等上網量，在2018下半年上網率首度突破1成，顯示民眾越來越多使用大螢幕裝置瀏覽網路上的內容。

KKTV發現，用戶擁有3個裝置以上的用戶比去年同期多了6%，其中大螢幕的裝置數比去年同期成長250%，使用量也成長350%，成長幅度驚人。現在用戶平均月活躍裝置數就有7%來自大螢幕，使用的高峰大約落在晚上8點到11點，顯示許多人回到家中後就會改用大螢幕來追劇。

為了回應用戶日漸擴大的需求，KKTV宣布今年首季正式在Apple TV上架，並優化全平台的數項功能，包含雙字幕、倍速播放等，以及提供Android TV的版本可以在AOSP系統上下載使用，增加跨裝置間使用的便利性與流程性。（編輯：林沂鋒）1080503