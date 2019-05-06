美中貿易戰 鄭貞茂：對台有衝擊也看到利基

（中央社記者劉麗榮台北6日電）國發會副主委鄭貞茂今天表示，美中貿易戰談判實際上是科技角力，包括智慧財產權的保護等，看起來不會很快結束；對台灣有衝擊，也有機會，不僅台商回台，許多外商也轉投資台灣。

富邦金控與商周舉辦的「2019霍華‧馬克斯經濟週期前瞻論壇」下午在台北萬豪酒店登場，橡樹資本董事長及聯合創始人馬克斯（Howard Marks）首度來台演講，富邦金控董事長蔡明興、國家發展委員會副主委鄭貞茂、台大財務金融系教授邱顯比等人與會。

鄭貞茂以「2019全球經濟趨勢中的台灣戰略」發表演說，他說，現在市場幾乎有個共識，上半年溫和，下半年比上半年好，不過，這是美國總統川普昨天宣布對中國大陸加徵關稅之前的判斷。

鄭貞茂說，美中談判從去年到現在沒有進展，他認為談判內容不是在談哪些商品要課多少稅，骨子裡其實是科技角力，包括智慧財產權的保護等。而談判幾個月以來，中美彼此沒有互信，反映在美國貿易是逆差越來越惡化，接下來美國也要選舉，看起來事情不會很快結束，還是會拖一陣子。

鄭貞茂說，長期來看，「國際貿易的好日子結束了」，未來很多議題都會被拿出來討論和檢視，不只是集中商品貿易，連國家的制度都會被討論，要解決這些問題不容易，台商面臨比較尷尬的角色，過去依賴大陸做工廠，外銷美國的這條路可能行不通。

他認為，以週期性來看，對台商來說，現在最好的機會就是投資台灣，政府也祭出優惠措施，並成立台商回台專案辦公室，每週開會討論，目前已通過審查有47家台商，核准金額為新台幣2398億。

鄭貞茂也談到，外界認為台灣可能是美中貿易戰的受害者，預測經濟不會好，不過台灣今年第一季經濟成長還有1.72%，跟南韓1.8%差距不大，比新加坡1.3%還好，雖然台灣對美中貿易有憂慮，但此時也是展現台灣活力跟韌性的時候。

他說，台灣廠商全球調度非常靈活，適時分散生產經營。此外，台灣對保護專利技術非常重視，今年不只是台商回台，也有許多外國公司過去想要投資中國大陸，包括私募活動等，因為美中貿易的關係，很多轉來台灣，「雖然有衝擊，但也看到我們的機會」。

鄭貞茂表示，外商對台灣投資環境非常肯定，台灣首季對美國出口呈逆勢成長，許多美國廠商也來洽詢來台投資，包括Google、微軟、Facebook等公司把研發中心設在台灣，代表對智財權與台灣市場的重視，這是台灣非常好的利基。（編輯：黃國倫）1080506