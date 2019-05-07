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上銀獲利探8季低點 3外資評劣於大盤或減碼

最新更新：2019/05/07 10:50

（中央社記者吳家豪台北7日電）傳動元件大廠上銀今年第1季每股盈餘新台幣2.06元，為近8季低點，日系及2家美系外資發布研究報告，維持劣於大盤或減碼評等；另一家美系外資和港系外資重申中立或持有評等。

上銀股價今天開盤上漲3元，約12分鐘後翻黑，盤中最低來到267.5元，跌幅逾3%，成交量超過5000張。

日系外資表示，上銀今年第1季毛利率和營業利益率改善至36.8%、15%，優於去年第4季的35.9%、13.1%，但總體經濟不確定性和平均售價下滑壓力仍帶來隱憂；為反映第1季財報優於預期，將2019年、2020年每股盈餘預估值調升15%、10%至11.85元、14.34元，目標價從223元上修到248元，維持「劣於大盤」評等。

2家美系外資重申上銀「劣於大盤」和「減碼」投資評等，目標價設在210元、180元。

另一家美系外資認為，上銀通路庫存仍偏高，庫存去化恐持續到今年第3季，且今年第2季、第3季比較基期偏高，營收較去年同期成長有難度，加上虧損連連的太陽能事業今年也難損平，維持上銀「中立」評等及目標價315元。

港系外資指出，上銀營運回溫需等到今年下半年，恐限制近期股價表現，布局時機需觀察幾個指標，包括下半年需求是否優於預期、產品組合或競爭態勢改善是否帶動獲利率回升，重申「持有」評等，目標價從272元上修到281元。（編輯：鄭雪文）1080507

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