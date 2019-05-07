資金回頭 外資年初來買超逾1672億元

（中央社記者潘智義台北7日電）台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場買超新台幣91.60億元，自2019年初至5月3日累計買超1672.53億元。群益投顧分析師廖健佑指出，外資買超主因資金回頭。

廖健佑解釋，去年投資人擔心景氣下滑，但美國仍然升息，造成台股出現一波跌勢，不過，後來美國聯準會態度轉向鴿派，促使市場資金回頭。

另一方面，雖然美國總統川普日前在推特發文表示，針對中國大陸2000億美元商品課徵的10%關稅將在週五上調至25%。市場憂心是否對台灣經濟產能衝擊，但行政院主計總處仍預估今年經濟成長率（GDP）可望達到 2.27%，且可望逐季成長。

證交所統計，外資上週總買進金額為新台幣1392.52億元，總賣出金額為1300.92億元，買超91.60億元；自2019年初至5月3日止，外資總買進金額2兆4730.36億元，總賣出金額為2兆3057.83億元，累計買超為1672.53億元。

另外，外資總持有股票市值為13兆7340.83億元，占全體上市股票市值的41.11%，較4月26日的13兆5235.86億元，增加2104.97億元。

證交所統計，上週外資自集中市場買超最多的前3名上市公司依序為中信金買超6萬8215張、台積電買超3萬5701張、欣興買超3萬零14張。上週外資自集中市場賣超最多的前3名上市公司依序為友達賣超4萬734張、永大賣超2萬1835張、華新科賣超1萬533張。

廖健佑指出，外資上週買超中信金應與市場普遍認為壽險業配息不佳，資金轉向以銀行為主體的金控股有關；買超台積電應是反應台積電法說釋出，第2季是谷底看法有關，加上矽品董事長林文伯也說第2季是谷底，市場看好下半年半導體產業景氣轉好，提前布局台積電。至於買超欣興電子則是受惠5G題材，ABF載板供不應求。（編輯：林興盟）1080507