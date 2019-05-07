長虹擬配現金股利7元 分配率不及50%歷年第3低

（中央社記者韋樞台北7日電）長虹建設今天董事會通過每股配發現金股利7元，若以去年EPS達14.34元，創歷年第3高紀錄來看，盈餘分配率卻不及50%，創歷年第3低，收盤股價漲幅1.16%。

長虹建設去年合併營收新台幣121億636萬元，年增81.83%，毛利率38.32%，較2017年的42.30%減少約4個百分點；稅前淨利44億3939萬元，年增35.80%；本期淨利41億6441萬元，年增36.89%，基本每股盈餘14.34元，勝過2017年的10.48元，連續兩年賺逾一個股本。

不過，今天董事會通過今年每股配發現金股利7元，盈餘分配率僅48.81%，創下歷年第3低紀錄，僅高於2013年的46.9%和2014年的34.4%，遠不及以往分配率約6成的比例；以收盤股價86.9元計算，殖利率約8%。

長虹表示，去年EPS 14.34元，連續兩年賺進超過一個股本，但之後仍須繼續獵地，並支付工程款，因此保留大部分現金在手。

長虹表示，未來6年手握至少800億元案源，今年突破過去集中大台北推案的布局，揮軍中台灣推案，在台中、彰化推出兩筆住宅案，總銷近40億元，預計2021年貢獻營收。

長虹指出，今年預計新推案包括彰化總銷3.6億元「長虹大鎮」、台中市總銷35億元「長虹天擎」；台北市文山區8億元「政大首席」，預計2020年完工，新北市新店央北重劃區30億元新案，預計2021年完工。

長虹股價於4月初漲至90元高價後拉回，6日台股大跌約200點，長虹股價相對抗跌，今天台股反彈，長虹股價開低走高，最高達87.1元，漲幅約1.4%，收盤價為86.9元。（編輯：楊玫寧）1080507