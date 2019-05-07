首季遺贈棟數續攀高 新北贈房最多

（中央社記者韋樞台北7日電）房仲依據內政部最新繼承和贈與資料統計，今年首季全國繼承棟數略減，贈與棟數微增。房仲分析，贈與房屋以公告現值計算，節稅效果驚人，各都贈與量以桃園增幅最大，新北數量最多。

住商不動產依今年首季最新繼承和贈與棟數資料統計，繼承共有1萬2856棟，年減2.43%；贈與則有1萬3575棟，年增1.91%。

住商不動產表示，綜觀6都首季的繼承及贈與量，由於去年首季繼承數量較多，今年首季6都繼承移轉量大多下滑或持平；至於贈與移轉量今年和去年同期比較全數成長，其中桃園市成長最多，年增9.16%，台南市年增8.46%居次，新北市年增4.61%居第3，高雄市年增4.55%、台中市年增4.01%、台北市年增0.99%。

若以贈與移轉棟數來看，新北市首季移轉2768棟最多，台北市2647棟居次，台中市1532棟居第3，高雄市1447棟第4，桃園市1204棟居第5，台南市885棟居第6。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，生前贈與移轉可利用每人每年新台幣220萬元來規劃，不動產也可利用分割分次移轉來節稅，若贈與標的是房屋或土地，價值認定是依照房屋評定現值及公告土地現值，這兩項評定價值都低於市價，所以有節稅效果。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨提醒，贈與移轉受贈人取得房屋的價值偏低，若受贈人之後將房屋賣出，依房地合一稅規定稅基以實價計算，可能產生較高的房地合一稅，建議贈與前應先行規劃，或是利用重購退稅的方式來節稅，避免被課重稅。（編輯：趙蔚蘭）1080507