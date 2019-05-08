台廠中小面板第2季出貨 恐年減近4成

（中央社記者潘智義台北8日電）電子產業研究機構DIGITIMES Research評估，華映仍受財務危機影響，加上彩晶調整產品內容，減少出貨量，台廠第2季整體中小尺寸液晶面板出貨量年減幅度恐達37.3%。

DIGITIMES Research分析師楊仁杰表示，2019年第1季台灣面板廠的中小尺寸液晶面板出貨量1.84億片，較去年第4季減少23.6%，除傳統淡季因素外，華映財務危機尚未解決實為主因。

楊仁杰認為，第2季進入面板產業旺季，台灣面板廠整體中小尺寸液晶面板出貨量將可望較第1季增加6.7%，但仍將較去年同期大減，減少主因是華映持續受財務危機影響，第1季出貨量季減幅達68.7%，第2季出貨雖然可望逐步回穩，但量能也無法與去年同期相提並論。

另外，彩晶為爭取華映發生財務危機後的客戶轉單商機，調整產品內容及庫存水位，提高可切割片數較少的智慧型手機、中尺寸面板出貨量。因此彩晶第1季出貨量較去年第4季減幅達25.5%，減幅僅次於華映。

群創則受惠車用及平板電腦面板需求，第1季中小尺寸液晶面板出貨僅較去年第4季減少2.5%，為出貨衰退幅度最少的台灣廠商。

楊仁杰指出，華映第2季因投片產能逐漸恢復，中小尺寸面板出貨量季增幅度可望達75.2%；彩晶雖因智慧型手機、中尺寸面板出貨持續提升，但減少可切割片數較多的功能手機用面板生產，出貨量將較第1季減少。

大尺寸平板部分，DIGITIMES Research分析師黃銘章表示，台廠因應淡季進行歲修，影響出貨，台灣面板廠第1季9吋以上大尺寸液晶面板出貨量為5440萬片，較去年第4季減少12.8%。預估台灣面板廠大尺寸面板第2季出貨量仍可望季增4.9%。（編輯：張良知）1080508