恐慌情緒升高 台股盤中失守10800點

（中央社記者吳家豪台北9日電）美中貿易衝突變數干擾，台股今天偏弱震盪，拉回修正格局未變，盤中跌逾157點，失守10800點關卡；在恐慌情緒中，連動陸股的元大滬深300正2和連動美股的富邦VIX均爆出16萬張大量。

台股加權指數10時50分來到10779.46點，下跌144.25點，跌幅1.32%，成交值新台幣753.44億元，預估量能約1500億元。

由於投資人避險情緒升高，連動陸股的元大滬深300正2盤中大跌逾5%，成交量超過16萬張，排名第一；連動美股的富邦VIX漲逾3%，成交量約16萬張，排名第二。

蘋概股三王全面下挫，股王大立光盤中跌幅超過5%，面臨4500元保衛戰；鴻海跌1.28%，來到84.8元；台積電跌0.96%，來到257.5元。

汽車傳動系統製造廠和大工業第1季獲利來到近18季低點，今年營運展望堪憂，日系、美系、港系外資發布研究報告，給予賣出及減碼評等，目標價設在85元、80元、75元。今天和大股價下跌2元開出，早盤最低來到95.2元，重挫逾6%，成交量超過5000張。（編輯：楊凱翔）1080509