金管會推Bank3.0 民營銀行積極度勝公股銀行

（中央社記者邱柏勝台北10日電）衝刺數位金融，民營銀行走在前面。根據金管會統計，包含線上授信、線上申辦信用卡等業務，玉山銀行都名列前3名；數位帳戶開戶數由台新銀行以懸殊數字遙遙領先各銀行。

為打造數位金融環境，金管會鬆綁法規，推動Bank3.0計畫，除開放銀行開辦數位帳戶，也開放多項網路金融業務。不過，各銀行發展數位金融的積極度有別，且從金管會公布數據來看，民營銀行對於數位金融的積極度，明顯勝過公股銀行。

根據金管會統計，截至去年底止，共有25家銀行受理客戶以網路方式開立數位帳戶，總開戶數已經達150萬8000餘戶，年增率284.86%，成長近3倍，其中推廣數位帳戶力度最高的台新銀行，其「Richart數位帳戶」開戶數已經來到77.3萬戶，第2名是王道銀行「O-Bank數位帳戶」，開戶數31.5萬戶。

至於國泰世華銀行的「KOKO數位帳戶」開戶數也有24.1萬戶，華南銀行「SnY數位帳戶」為7.1萬戶、兆豐商銀「MegaLite數位帳戶」則為3.3萬戶。然而，後4名銀行數位帳戶開戶數總和，仍不及第1名台新銀的數位帳戶開戶數。

在網路金融服務方面，玉山銀行近年積極推動「e指辦卡」線上申辦信用卡服務，線上辦卡至今已占信用卡申辦量的7成；另外推出「e指外匯」線上換匯以及「e指可貸」線上貸款服務，使得玉山銀行在打造數位金融環境績效上名列前茅。（編輯：郭萍英）1080510