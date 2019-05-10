景氣趨緩 第1季非經常性薪資3年來首見負成長

（中央社記者潘姿羽台北10日電）主計總處今天指出，今年第1季的非經常性薪資年減1.16%，是近3年首度呈現負成長，而製造業工時截至3月，也已連續6個月負成長，均反映了景氣擴張力道趨緩對勞動市場的影響。

主計總處的薪資調查範圍是指廠商支付給員工的工作報酬，其中經常性薪資包含本薪、按月津貼等，也就是一般慣稱的月薪，非經常性薪資則包含年終獎金、年節獎金、績效獎金及加班費等，經常性薪資與非經常性薪資合計便是總薪資。

主計總處今天發布3月工業及服務業薪資統計，全體受僱員工經常性薪資新台幣4萬1674元，年增2.25%，重回2%以上較顯著增幅，不過今年第1季總薪資年增幅僅0.95%，為近3年最低增幅，非經常性薪資更是近3年首度負成長。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨說明，3月廠商有調薪的現象，推升當月月薪增幅，但因景氣成長趨緩，廠商今年1至3月發放績效獎金的態度轉趨保守，使得非經常性薪資轉呈負成長，總薪資增幅也有所收斂。

景氣趨緩影響的不只是獎金發放，潘寧馨指出，製造業加班工時截至今年3月，也已經連續6個月負成長。

潘寧馨解釋，景氣好時，製造業加班情形較多，景氣不好時則相反，因此製造業的加班工時是觀察景氣情勢的重要指標；今年第1季製造業加班工時年減1.7小時，受經濟成長趨緩影響「蠻明顯的」。

此外，今年第1季製造業受僱員工人數僅年增0.78%，幅度也是近3年同期最低，潘寧馨說明，電子零組件製造業是製造業當中人數最多的行業，但因涵蓋面板、太陽能等業別，今年剛好有廠商大量解雇員工，可能是影響因素之一。（編輯：張均懋）1080510