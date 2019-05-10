鴻海4月營收同期新高 貿易戰牽動第2季業績

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）鴻海公布自結4月合併營收新台幣3797.86億元，法人指出是歷史同期新高，展望第2季，需觀察美中貿易戰進展。

鴻海自結4月合併營收新台幣3797.86億元，較3月3766.04億元成長0.84%，比去年同期3439.87億元成長10.41%。法人指出，鴻海4月營收是歷史同期新高。

從三大產品線來看，鴻海指出，4月相較3月，消費性電子（consumer electronics）產品表現最佳，運算（computing）產品次之，再來是通訊（communication）類產品。

4月業績與去年同期相比，是消費性電子產品表現最佳，通訊類產品次之，再來是運算產品。

鴻海自結今年前4月合併營收1兆4361.19億元，較去年同期1兆3715.64億元增加4.71%。

法人指出，鴻海4月業績工作天數正常，雖然4月業績已經進入新舊產品交替階段，不過iPhone在中國大陸銷售狀況有受到價格調整因素挹注，鴻海組裝出貨持穩。

展望鴻海第2季和今年營運表現，法人認為第2季業績需觀察整體經濟大環境走勢，尤其是美中貿易戰進展。今年鴻海控制費用得宜，預估毛利率和營業利益率可望較去年成長，今年每股純益有機會超過8.6元。（編輯：張均懋）1080510