中火占整體發電15% 基載電力重要支柱

（中央社記者蔡芃敏台北12日電）從79年台中火力發電廠第一部機組商轉開始，中火就扮演支撐基載電力不可或缺要角，去年約占總發電量15%；但依舊擺脫不了空污元凶標籤，台電數度修改更新計畫，力圖再造風華。

民國70年代初期，台電基載發電設備大多在台灣南、北兩端，為了平衡區域電力及配合國家長期經濟發展，台電配合台中港第二階段開發計劃，興建台中火力發電廠。

位在台中市龍井區的中火，緊臨大肚溪出海口，西臨台灣海峽，是台灣腹地最大的火力發電廠。佇立著5根彩色煙囪的電廠，成為當地醒目地標，很難想像當初原本是汪洋一片，在前人流汗、努力打拚下，填海造陸打造了今日的中火，成為供電的重要支柱。

開疆闢土的艱辛，自不在話下。台電表示，參與早期工程與營運的員工報到時，每個人都會發放一個只露出兩隻眼睛的面罩，用來抵擋海埔新生地捲起的飛砂走石，由此可見當時環境惡劣程度。

台中火力電廠有10部燃煤機組，及4部氣渦輪機組，總裝置容量達578萬瓩，是台灣第一大的火力電廠，也是全球第2大火力電廠，僅次於內蒙古的托克托電廠。

根據台灣去年發電結構統計，以燃煤38.8%占比最高，燃氣38.6%居次，核能11.4%排名第3，再生4.9%排第4名，火力發電仍為台灣供電主力。

若再從台中火力電廠近5年發電數據觀察，從103年發電428億度後逐年減少，104、105年約為421億度，106年約420億度電，去年則減為372億度。

同時，以台灣去年總體發電量達2332.8億度電來看，中火占比約15%。

任職台中火力電廠多年的員工表示，電力攸關民生，不少台電員工對工作感到自豪，也有使命感。若電力供應系統中斷，都會想盡辦法積極搶修，因為自己肩負穩定供電重任。

不過，每到秋冬季節，中南部天空老是霧茫茫，加上民國104年後，肺癌死亡率一直高居第一，中火大量燃燒煤炭發電，加上專屬運煤碼頭每年近300艘的運煤輪進出，中火被貼上空污元凶的標籤，成為各方指責的箭靶。

為了搶救空污，前台中市長林佳龍任內訂定管制生煤自治條例，要求台中火力發電廠在109年前減少40%用煤量。台中市長盧秀燕在競選期間提出「中電不北送」，上任後又要求台中火力發電廠最老舊且無空污防治設備的4號機組應優先除役等。

屋漏偏逢連夜雨，今年中火又因放流水不符標準，遭台中市環保局重罰新台幣2000萬元，創國營事業史上違反環保法規被罰最高紀錄。

台電針對中火廢水問題提出短中長期計畫，短期先改善中火廢水排放，達到台中市環保局標準，經濟部也要求台電規劃長期改善計畫，規劃設置新廢水處理廠，以提升廢水處理能力，預計在明年底前完成。

根據台電新版能源規劃，台電預計113年、114年陸續在中火完成新設2部燃氣機組，屆時中火將有4部燃煤機組可轉為備用；中火燃油的1號、4號氣渦輪機組將在111年除役，燃油2號、3號機組則預定在114年除役。（編輯：林孟汝/林淑媛）1080512