鴻海新任董事候選名單出爐 早盤股價走跌

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）鴻海新任董事名單出爐，董事長郭台銘表示，接班人不是盧松青、戴正吳。鴻海今天早盤以83.5元小跌0.2元開出，截至9點30分最低來到82.5元，跌1.43%。

鴻海10日召開董事會，公告新任董事候選人名單，令外界意外的是郭台銘仍在名單中，此外包括呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青、戴正吳，以及獨立董事候選人王國城、郭大維和龔國權。

對於新任董事長人選，郭台銘11日說交由董事會決定，並強調自己確定、百分之百不會回去當董事長。他後來透露，新任董事長人選不會是盧松青和戴正吳。

鴻海10日董事會也通過擬配發股東每股現金股息新台幣4元，擬配發股東現金股利總金額達554.52億元。若以郭台銘目前持有鴻海13.34億股粗估，可望有53.36億元入袋。

鴻海自結4月合併營收新台幣3797.86億元，月成長0.84%，比去年同期成長10.41%。法人指出是歷史同期新高，累計今年前4月自結合併營收1兆4361.19億元，較去年同期增加4.71%，也創歷史同期新高。

展望第2季和今年營運，法人指出鴻海第2季業績仍待觀察整體經濟大環境走勢，尤其是美中貿易戰進展。今年鴻海控制費用得宜，預估毛利率和營業利益率可望較去年成長，預期今年每股純益有機會超過8.6元。（編輯：鄭雪文）1080513