台股大跌逾百點 自行車雙雄逆勢大漲

（中央社記者潘智義台北13日電）受美國自上週五開始，對中國銷美產品加徵關稅影響，台股今天盤中大跌逾百點，但強調返台生產的自行車大廠巨大機械、美利達卻逆勢大漲。

巨大、美利達都強調，銷美產品已全數返台生產，不受美國對中國銷美產品加徵關稅影響。巨大機械盤中來到238元，大漲7.69%。美利達盤中來到182元，大漲3.7%。

美利達統計，今年首季集團合併營收約新台幣55億7586萬元，較去年同期營收減少1億8714萬元，年減3.25%，但今年首季受惠於進出口匯率穩定、電動車出口占比提高，推升平均出口單價及毛利率，以及海外長期投資獲利貢獻，集團合併稅前淨利約6億3540萬元，較去年同期增加50%；稅後淨利歸屬本公司業主約4億7893萬元，稅後每股盈餘（EPS）為1.60元。

美利達工業指出，4月集團合併營收25億8005萬元，較去年同期增加35.78%。4月合併銷售9萬5773台，較去年同期成長1.12%。

美利達統計，1至4月集團合併累計營收81億5591萬元，較去年同期增加6.43%。1至4月累計合併銷售總台數32萬4080台，較去年同期減少13.52%。

巨大集團統計，4月合併營收新台幣57.8億元，較去年同期增加16.53%。1至4月累計合併營收204.17億，較去年同期增加7.97%。

巨大表示，4月主要成長動能來自於自有品牌在主要市場銷售表現，尤其自有品牌電動自行車在歐洲持續熱銷，且北美市場成長，原本衰退的中國內銷市場自去年第4季起也逐漸回溫，也是今年4月較去年同期成長的原因。（編輯：楊凱翔）1080513