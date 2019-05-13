信昌化：去年第4季油價跌 首季化工仍受累

（中央社記者潘智義台北13日電）信昌化總經理趙天福今天在法人說明會表示，去年第4季起國際油價下跌，市場減少提貨，低迷氣氛延續至今年第1季，造成單季虧損。

趙天福指出，信昌化2018年受惠於代工業務，及環己酮產品貢獻，全年轉虧為盈，但2018年第4季起，由於國際油價下跌，造成市場觀望縮減提貨，售價大幅滑落，第4季單季獲利為新台幣781萬元，每股盈餘0.03元。

他說，2019年首季因市場氛圍持續低迷，相較於2018年第1季，環己酮以外產品的售價呈現每噸150美元至400美元的跌價，加上產能受到1月火災影響，2019年第1季稅後淨損新台幣1.5億元，每股虧損為0.53元。

他表示，2019年第1季中國江蘇省化工廠發生爆炸案，由此衍生的治理、管制措施將持續造成短期市場價格波動，但亞洲地區2019年至2020年整體聚碳酸酯（PC）及環亞樹脂（Epoxy）產能增加，預期足以支撐上游包括丙二酚（BPA）及酚市場的新增供給，相關產品價格應有回升空間。

信昌化第1條年產能3.6萬噸丙二酚（BPA）產線已順利投產，第2條產線則仍照預定時程在第2季重啟計畫，以因應後續市場變化。

信昌化表示，積極實踐減碳作為， 2019年第1季在碳排放取得顯著成果，在如期完成2座蒸氣燃油鍋爐的改造計畫後，若以2015年至2017年全廠年平均碳排放總量34萬噸為基準計算，預計未來碳排放降幅可達9%以上，減碳效益相當於82座大安森林公園。（編輯：蘇志宗）1080513