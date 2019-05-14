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美中貿易戰互不相讓 國安基金緊盯股市

最新更新：2019/05/14 10:47

（中央社記者吳佳蓉台北14日電）中國宣布提高自美國進口產品關稅稅率，美中貿易戰再升溫，昨天美股狂瀉。國安基金執行秘書阮清華表示，觀察今早台股雖然下跌，但盤勢相對歐美股穩健，會持續密切關注股市變化。

為反制美國從本月10日起對自中國進口的2000億美元產品關稅由10%提高至25%，中國國務院昨天宣布，6月起也將提高自美國進口的600億美元產品關稅。消息一出，美股昨天開盤應聲下跌，道瓊工業指數終場狂瀉617點。

美國也不甘示弱，美國貿易代表署今天公布對中國剩餘3000億美元商品加徵關稅清單，包括農產品、衣物等共3805項。台股今天開盤不久，一度重挫近200點，跌破年線關卡，但隨後跌幅收斂。

國安基金執行秘書暨財政部次長阮清華說，一直以來，國安基金都在密切關注美中貿易談判進展以及國內外股市狀況。受到消息面影響，台股昨天下挫，今早也呈現下跌，不過走勢相較歐美股、日股及港股，都相對穩健，會持續緊盯盤勢。

阮清華接受中央社記者訪問時表示，美、中兩個全球最大經濟體打架，全球經濟市場都會受波及，不止台股受影響；不過，股市為經濟櫥窗，相信最終仍會回歸基本面，目前國內經濟基本面仍屬穩健。

阮清華指出，觀察構成經濟成長率（GDP）的幾個要件，如出口、消費、投資及政府支出等。現在看來其中出口部分，確實有受到美中貿易戰影響；但在消費部分，政府已祭出不少刺激措施，隨今年公共建設支出邁向近年高峰，政府支出也在成長。

投資方面，台商回流投資金額累計已破新台幣2000億元，假設美中貿易爭端解決不了，回流速度可能再增加，這些都是有利經濟成長的正面因素。

根據國安金融安定基金設置及管理條例第8條，國安基金進場條件為「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」，有達上述法定要件，才會召開臨時會議，研議是否進場護盤。（編輯：鄭雪文）1080514

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