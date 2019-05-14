林百里：筆電產線是否移出中國須審慎評估

（中央社記者潘智義台北14日電）廣達電腦董事長林百里今天在第1季業績發表記者會表示，雖然因應美國對中國銷美產品加徵25%關稅，伺服器適合返台生產，但大量生產的筆電是否遷離中國仍須審慎評估。

林百里解釋，伺服器在台灣生產很有競爭力，因為產業供應鏈就在台灣，廣達在台灣選擇做高價產品，若在台灣做低價產品，成本反而更高，像消費性產品就不適合在台灣做，畢竟需要大量人力生產的商品在台灣製造，其實招工不易。

他強調，若筆電代工廠自中國大陸遷出，必須整個產業供應鏈都一起行動，供應鏈對產量大的產品很重要，雖然東南亞也是考慮的筆電生產基地，但現實上不可能要求每樣零組件供應商都轉到東南亞生產。

不過，他呼籲美國政府，代工毛利已經殺到很低，筆電代工更是如此，盼美國能多為廠商考慮。

廣達副董事長梁次震直言，只有美國對中國課高關稅，並不是世界上所有國家都對中國課高關稅，筆電銷美占整體產品的30%左右，所以只要將一部分產品生產線自中國移出即可，但筆電要從中國移走是整個產業鏈都要配合移出，這樣做到底值不值得，必須深思。

梁次震強調，設筆電工廠要有產業聚落搭配才行，中國華東、重慶形成筆電產業聚落，若是筆電工廠自中國遷出，上游零組件廠一個在菲律賓、一個在印尼，在沒有產業聚落配合的情況下，光加計運費，或是繳給當地政府的費用，實際成本就比現在中國生產更高。

對於媒體提問，若是在東南亞形成筆電產業聚落，廣達是否願意和其他廠商一起在當地設廠，梁次震說，當然可以考慮，但中國大陸筆電代工廠是否遷出，可能要好幾季的時間才能評估完成。（編輯：李信寬）1080514