巨大歐洲電動自行車熱銷 首季每股賺1.82元

（中央社記者潘智義台北14日電）巨大公司今天公布第1季集團合併稅後淨利新台幣6.8億元，若排除2018年第1季的所得稅影響，2019年第1季較去年同期成長69%。每股稅後盈餘為1.82元。

巨大集團統計，第1季合併營收為146.9億元，年成長5.2%；受惠於自有品牌電動自行車在歐洲持續熱銷及中國內銷止跌回升，還有匯率的有利因素，帶動毛利率較去年同期提升至21%。

巨大指出，第1季稅前淨利9.9億元，年成長71%；稅後淨利6.8億元，年成長165.2%，主因2018年第1季因所得稅率提高3%，使稅後淨利受到一次性的所得稅費用影響，若排除所得稅影響，2019年第1季較去年同期成長69%。每股稅後盈餘為1.82元。

巨大表示，自有品牌銷售在各主要市場的表現，以捷安特歐洲子公司表現最佳，第1季營收較去年同期有兩位數的增長，主要成長動能來自於電動自行車，延續去年銷售佳績，自有品牌電動自行車銷售量較去年同期成長超過6成。美國子公司第1季銷售微幅成長。

另外，捷安特中國內銷自去年第4季止跌後，今年第1季銷售已有小幅成長。隨著中國共享單車的熱潮退去，加上新國標對電動自行車的規範愈趨嚴格，產品不符合規格的業者將被淘汰，將有利於捷安特在中國市場的銷售表現。

展望2019年，巨大強調，電動自行車仍是市場主流，也是集團主要成長動能之一。去年電動自行車營收占集團19%，今年將可維持成長動能。

巨大指出，雖然中美貿易戰為經營環境帶來威脅，但仍將加強生產自動化，並彈性調整在亞洲及歐洲的生產基地，以短鏈供應，快速反應市場需求，提升產品價值，帶動集團持續成長。（編輯：林沂鋒）1080514