貿易戰影響 華紙謹慎看待市場展望

（中央社記者韋樞台北16日電）中華紙漿表示，美中貿易戰不確定性太高，華紙將謹慎看待市場營運展望；第2、3季將強化特殊紙在印度和中南美洲市場的銷售。

華紙今天舉行法說會，華紙首季合併營收新台幣53.82億元，年減6.7%，主要是受國際貿易紛爭影響，紙品市場需求趨緩；營業毛利率8.15%，與去年同期的8.07%相當，營業淨利率0.9%，較去年同期的1.12%略低。

受惠所得稅費用降低，首季歸屬母公司稅後淨利約8463萬元，年增87.8%，每股稅後淨利(EPS)0.08元，高於去年同期0.04元。

華紙表示，第2季廠房將例行性歲修，且因美中貿易戰尚未明朗，客戶訂單能見度較保守，華紙對市場展望仍持保守謹慎態度。未來華紙將持續專注在特殊紙品市場開發，特別是印度特殊紙首季銷售量增加20%，中南美洲增加逾10%，今年這兩大區域的特殊紙會增強銷售布局。

對於紙漿原料價格變化，華紙指出，今年和去年同期價格相比，木片上漲，紙漿有點下壓，主要是大陸紙漿庫存高，巴西的大紙漿廠要下調減產以控制漿價，未來要看全球最大漿廠動作。

短纖紙漿去年12月價格在每噸約650美元低點，今年以來每個月以10餘美元到20美元的速度逐步上漲，目前每公噸約700美元，估計到6月之前漿價還會再壓低一些，下半年會隨著美中貿易戰結果較為明朗，以及客戶庫存減少所帶來的補庫存需求而反彈。（編輯：張均懋）1080516