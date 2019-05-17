結束連9季成長 製造業首季產值年減4.95%

（中央社記者蔡芃敏台北17日電）經濟部統計處今天公布今年第1季製造業產值為新台幣3兆1578億元，相較去年第1季減少4.95%，結束自民國105年第4季以來連續9 季的正成長。

經濟部統計處公布製造業108年第1季產值統計，電腦電子光學業年增率達18.2%，呈現正成長，電子零組件、化學材料業、基本金屬業、機械設備業及汽車及零組件業等年增率均為負成長。

統計處表示，電腦電子產品及光學製品業部分，因伺服器業者擴增國內產線大幅增產，加上網通設備、行動裝置鏡頭接單暢旺，使產值達1646億元，年增18.23%，為民國100年第4季以來最大增幅，表現相對亮眼。

資訊電子產業方面，電子零組件業因智慧手機銷售疲弱，虛擬貨幣採礦需求銳減以及面板需求不振，產值為8191億元，年減9.08%，其中積體電路業年減10.80%，液晶面板及其組件業年減10.7%。

傳統產業部分，統計處指出，受美中貿易戰及國際鋼鐵貿易保護主義升溫，市場需求保守觀望，其中化學原材料業年減10.90%、機械設備業年減6.86%、基本金屬業年減2.63%，均呈負成長；汽車及其零件業因進口車積極搶市及外銷市場需求不振，產值年減9.2%。

展望第2季，統計處表示，預期今年第2季整體製造業產值將較上季增加，不過，去年同季基數高，年增率將續呈負成長。

統計處解釋，電子零組件業因逢智慧手機銷售淡季，加上面板市況疲弱，導致成長動能不足，不過，物聯網、車用電子等新興應用仍持續發展，可望挹注相關供應鏈營收逐步回溫。

電腦電子產品及光學製品業則因業者擴增國內產線，可望延續亮麗表現；傳統產業則是受到美中貿易戰持續延燒，雙方加重關稅影響，市場保守觀望氛圍續增，導致需求減弱，產值擴增不易。（編輯：楊凱翔）1080517