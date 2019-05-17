華為風波 台股先漲後跌守不住10500點

（中央社記者潘智義台北17日電）美股道瓊工業指數上漲214.66點，台北股市今天跳空上漲，早盤一度漲逾90點，指數重回10500點之上，但繼華為概念股大立光大跌後，電子股相繼走弱，中場指數翻黑。

11時50分加權指數來到10443.71點，下跌30.90點，成交值新台幣888.1億元。8大類股漲跌互見，電子股跌勢最兇，營建股也明顯走弱；泥窯、食品、金融類股上漲。

美國以影響國安為由，打算將中國手機大廠華為列入進口黑名單的消息傳出後，既是蘋果光學鏡頭主要供應商，又是華為概念股的大立光盤中來到3985元，大跌6.23%。晶圓代工龍頭台積電，原本在平盤附近遊走，但盤中也跌1.21%。

網通股中磊盤中先漲後跌，來到63.1元，下跌2.92%。明泰一度來到18.1元，上漲1.4%，隨後下跌0.84%，又來到17.7元。智邦也是先漲後跌，盤中來到120.5元，下跌3.98%。

華南投顧董事長儲祥生表示，美國祭出嚴厲制裁對付中國通訊大廠華為，不僅讓華為手機無法銷美，也讓美國科技大廠不能供應零組件給華為，雙方彼此傷害，美中貿易戰時間拖的愈久，對全球經濟、股市愈不好。

儲祥生認為，美中貿易戰從美國加徵中國銷美商品關稅，延伸到華為手機影響美國家安全議題，現階段台股幾乎可以說就是圍繞著華為。因為台廠在蘋果供應鏈擁有吃重的角色，當蘋果產品銷售業績下滑之際，台廠找到華為這個大客戶，所以仍能維持不錯獲利，像台積電、大立光都是華為的零組件供應商，美國制裁華為，讓台廠供應鏈直接受傷。今天光通訊類股走弱，許多上櫃廠商股價下跌，直接拖累櫃買指數走低。

他說，美國擬對中國銷美3000億商品加徵25%關稅的措施，將在6月舉行公聽會，距今仍有約1個月時間，只能寄望這段時間美中雙方能達成協議，否則時間拖下去只會對全球經濟更不利。（編輯：楊凱翔）1080517