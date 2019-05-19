工商協進會林伯豐21日與蘇揆會面 將提3大建議

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）行政院長蘇貞昌21日將與工商協進會理事長林伯豐會面，工商協進會將針對能源、金融與稅賦等領域向政府提出建言，包括建議將核能納為備用電源。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，行政院長蘇貞昌21日將與工商協進會理事長林伯豐見面，這也是蘇院長與工商團體的例行會面，聽取工商界建議。

工商協進會將在會中聚焦能源、金融與稅負等3大領域，並提出幾項建議。工商協進會指出，第一，美中貿易戰升溫，政府改善投資環境，才能吸引更多台商回台投資。工商界關注缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等「五缺」問題，其中，政府應提供穩定供電以及合理電價，並建議將核能納為備用電源。

第二，政府積極加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），避免被邊緣化，以及和主要貿易國簽訂自由貿易協定（FTA），並建立和平穩定的兩岸關係，除了有助於參與國際組織或活動，也讓企業能在中國大陸安心投資。

第三，政府應比照國際主要經濟體，透過降稅來拚經濟，包含檢討貨物稅、印花稅、內外資股利所得稅率不ㄧ致，以及海外資金回台投資優惠稅率；並建議修訂產創條例，新增人才培育投資抵減，和提高研發投資抵減比例。（編輯：李信寬）1080519