日本經濟成長優於預期 日股收紅

（中央社東京20日綜合外電報導）東京股市今天收紅。最新數據顯示日本今年1至3月季度經濟成長，超乎市場預期，數據利多讓投資人暫時將貿易戰疑慮擱置一旁，推升大盤走高。

日本今天公布今年1至3月季度經濟成長0.5%，連續第2季呈現成長。東京股市聞訊開高。

市場分析師原本預測日本上季經濟呈現溫和萎縮。日本是全球第3大經濟體。

東海東京調查中心（Tokai Tokyo Research Center）市場分析師仙石誠（Makoto Sengoku）表示，投資人仍關切美中貿易爭端，關注美國的汽車關稅談判。

「但在國內生產毛額（GDP）數據公布後，他們認為這些貿易議題暫時未造成衝擊。」

此外，地方媒體披露日本首相安倍晉三可能宣布提早舉行大選，和參議院改選同在今年夏季舉行。這項消息對日股帶來支撐。

仙石誠說，「報導如屬實，我們預期政府將推出經濟方案」，以吸引選票。

日經225指數收盤上漲51.64點，或0.24%，來到21301.73點；東證一部指數收盤微漲0.67點，或0.04%，來到1554.92點。（譯者：劉淑琴/核稿：劉文瑜）1080520