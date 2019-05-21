NCC要求華為代理商到會說明 聚焦3重點

（中央社記者潘姿羽台北21日電）Google終止與華為部分業務往來，使用華為手機的民眾恐受影響，NCC表示，已要求華為在台代理商近期到會說明，除了解後續處理方式、影響層面，也會要求業者落實資訊揭露。

路透社報導，谷歌（Google）已停止跟中國華為技術公司的部分合作業務，其中涉及軟硬體產品和技術服務的轉移，華為新一代安卓（Android）手機將無法使用Google Play、Gmail等程式。

消息一出，不只使用華為手機的民眾相當震驚，行政院消保處以及國家通訊傳播委員會（NCC）都對華為後續如何處理相當關注；NCC今天向中央社記者表示，已電話聯繫上華為台灣總代理訊崴技術，待訊崴技術與華為總部溝通後，將請訊崴技術至NCC說明。

至於屆時會議的討論重點，NCC官員表示，第一，了解業者後續處理方式，第二，據訊崴技術20日取得華為總部的聲明，內容指出，華為和榮耀品牌在全球所有已售和待售的智慧手機和平板電腦，安全升級以及售後服務不受影響，那麼便要請代理商說明，如何認定「不受影響」。

NCC官員強調，NCC立場是要保護消費者權益，因此除了釐清上述2件事情，第三個重點是要求業者落實資訊揭露，如果確實沒有影響，要仔細說明前因後果，讓消費者安心，如果有受到影響，更要做好資訊揭露，讓消費者有選擇自由。（編輯：黃國倫）1080521