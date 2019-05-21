中磊攜手美Altiostar推虛擬化小型基地台

（中央社記者潘智義台北21日電）電信寬頻設備大廠中磊電子今天宣布，與美國開放式虛擬化無線存取網路技術領導廠Altiostar共同發表全球首台虛擬化小型基地台的成功布署。

中磊電子表示，上述設計結合中磊的硬體設計、Altiostar彈性的虛擬化無線存取網路（Virtualized Radio Access Network），及高功效的高通FSM小型基地台平台優點。此虛擬化小型基地台已於今年2月在東京近郊地區布署於樂天之全虛擬化、端對端雲端原生行動網路進行測試。

中磊電子說明，開放式虛擬化無線存取網路（Open vRAN）解決方案提供大型、小型基地台通用的基礎軟體架構，可協助電信營運商新增智慧功能、干擾管理、建立4G、5G雙重連線（Dual Connectivity）、自動配置小型基地台，並得以最少的資本支出，快速調整軟體以因應各式服務。

中磊電子說，透過虛擬化及聚合控制無線功能，虛擬化無線存取網路（vRAN）改變傳統的無線存取網路架構，以達到效能及成本最佳化。為提供快速、穩定及可擴充性的無線網路，電信營運商須大幅提升網路效能並降低資本支出與維運成本。

另外，藉由整合高通FSM小型基地台平台、中磊獨立設計的分布單元（Distributed Unit）及Altiostar創新虛擬化軟體為中心的集中單元，為電信營運商的4G、5G網路帶來更佳的互通性、擴展性及適應性。

中磊說，藉由獨立設計的分布單元(DU)及集中單元(CU)，下世代虛擬化小型基地台為行動通訊打造劃時代的全新解決方案。透過強大的集中單元計算能力，具有聯合處理、協作無線網路共享能力的虛擬化小型基地台，可隨時視需求進行安裝。

中磊指出，設計的虛擬化小型基地台具有體積小、低耗能優勢，並搭載高通FSM9016晶片，提供低延遲的高速行動寬頻體驗。虛擬化小型基地台實現了真正端對端雲端原生技術，不僅大幅優化網路穩定度，更加速異質網路（heterogeneous network）實現。

中磊表示，結合下世代網路架構及虛擬化小型基地台優勢，成功滿足電信營運商簡易布署、高效能、彈性擴充且無縫升級至5G的需求；具靈活布署優勢的小型基地台不僅具成本效益、加速上市時間，電信用戶更可享受極致使用者體驗品質。

中磊說，技術夥伴樂天在新行動通訊網路進行全球虛擬化小型基地台的布署測試，預計於今年10月正式推出商用vRAN虛擬化無線存取網路架構，將成為全球首家提供擴及4G、5G大型、小型基地台全虛擬化端對端雲端原生網路的電信營運商。（編輯：李信寬）1080521