中國匯率改革 調控之手始終在

中國官方雖然多次表示，人民幣匯率仍朝市場化方向改革，不過面對中美貿易戰延燒，官方的調控之手還是如影隨形。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者翟思嘉上海22日電）從釘住美元改為「有管理」的浮動匯率，25年來，中國的人民幣匯率政策市場化是一道漫長的過程。在中美貿易戰的緊張氣氛中，中國的人民幣匯率政策是否再有變動，讓外界關注。

中國大陸於1994年1月1日進行第一次外匯改革，將官方匯率往適用外匯券的調劑價併軌，採行單一匯率，並由釘住美元的固定匯率改為管理浮動匯率制度。

之後，人民幣維持浮動匯率。唯有1997年12月東亞金融風暴開始至2005年6月，以及2008年9月金融海嘯至2010年6月這兩段期間，人民幣又恢復釘住美元。

1997年至2005年，中國將美元兌換人民幣的匯率維持在8.27之固定水準，引起國際批評，在壓力下，2005年中國開始實行「有管理的浮動匯率制度」，即匯率原則上由外匯市場供給與需求決定，但中國人民銀行（中國央行）隨時可以基於各種考慮或政策目的介入外匯市場，影響匯率的水準與變動方向。

不過，2008年金融海嘯爆發，中國又強力介入匯市，將人民幣重新釘住美元。

在美國多次施壓下，2010年6月19日中國再次進行匯率制度改革，參考一籃子貨幣，容許人民幣每日在固定幅度內波動，人民幣對美元開始逐步升值。此外，人行在2012年4月與2014年3月，且兩度放寬人民幣兌換美元匯率的每日浮動幅度。

近年，中國官方多次表示，人民幣匯率改革還在繼續，將朝市場化方向發展，不過，面對中美貿易戰延燒，官方的調控之手還是如影隨形。

2015年8月11日，中國央行宣布調整人民幣兌美元匯率中間價報價機制，參考前一天收盤匯率，讓中間價更為市場化；「811匯改」後，人民幣中間價大幅貶值。

才展現匯率邁向市場化的決心沒太久，2017年5月中國央行卻又讓人民幣中間價報價機制引入「逆週期因子」作為政策調控工具，並在2018年中美貿易戰期間重新啟動此工具，抑制貶值預期。

近一個月來，人行啟用多種工具，包括逆週期因子、離岸央票及跨境資金流動管理等措施。中國大陸證券日報報導，這些政策工具或政策組合可視人民幣匯價波動狀況伺機使用。報導也意有所指地說：「從以往經驗來看，央行調控匯市的能力已被多次驗證。」（編輯：張淑伶）1080522