台灣大攜手momo 近800家門市擴大物流據點

（中央社記者江明晏台北23日電）台灣大哥大今天宣布，與旗下電商momo購物網搶攻O2O商機，台灣大近800家全通路門市將做為momo購物網的物流據點，擴大民眾「到店取貨」便利；台灣大也將結合momo未來前進東南亞市場。

電信業者近年積極轉型，也紛紛將觸角伸向電商產業，中華電旗下的員購網先前曾擴大發展成會員制的加倍奉還網；遠傳也有friDay購物，延伸多元型態發展。

台灣大哥大今天宣布，與旗下電商momo購物網共同推出「線上線下」全新服務型態。台灣大哥大近800家全通路門市將做為momo購物網的物流據點，擴大民眾「到店取貨」的方便性，而momo購物網則推出「momo門號購優惠」，首開電商申辦電信門號搭商品的新服務，發揮電商、電信1加1大於2的綜效。

台灣大哥大總經理林之晨甫於4月上任，不到兩個月就繳出集團資源整合的第一張成績單；林之晨表示，這次電商、電信聯袂合作的第一步，為達到未來千億市值的目標，台灣大要開創出更多條成長新曲線，momo已前往泰國拓展商業模式，緊接著，台灣大也將以5G生態為基礎，朝向「大東南亞級」國際企業目標邁進，預計明年也會有新的專案推出。

林之晨進一步指出，「快速到貨」對電商來說尤其重要，台灣的電商送貨服務已從24小時進展到6小時，未來甚至要挑戰3小時或1小時到貨，台灣電商正式進入物流軍備戰，背後不只是單純的倉儲物流，還必須透過大數據及人工智慧，有系統地幫助衛星倉儲布署與商品篩選，這次電商、電信跨域整合大進擊即是發揮集團綜效為未來布局。

momo董事長林啟峰表示，momo為台灣具指標性的虛擬通路，不僅擁有高達數百萬件的商品，購物網每月不重複訪客更高達740萬人次，其中行動商務業績比重更高達64%。近年momo除積極深化與品牌間的合作，拓展多元品類的服務也是重點耕耘的項目。（編輯：李信寬）1080522