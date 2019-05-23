更多編輯台推薦新聞：
Google手機相機技術不藏私 工程師透露2大原因
科技

Google手機相機技術不藏私 工程師透露2大原因
互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
同婚24日上路 政院：正式結婚書約不會有同性2字
政治

同婚24日上路 政院：正式結婚書約不會有同性2字
遭勞改27年神父面見教宗 求幫助中國苦難教會
國際

遭勞改27年神父面見教宗 求幫助中國苦難教會
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwan フォーカス台湾 Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

台灣大攜手momo 近800家門市擴大物流據點

最新更新：2019/05/23 17:03

（中央社記者江明晏台北23日電）台灣大哥大今天宣布，與旗下電商momo購物網搶攻O2O商機，台灣大近800家全通路門市將做為momo購物網的物流據點，擴大民眾「到店取貨」便利；台灣大也將結合momo未來前進東南亞市場。

電信業者近年積極轉型，也紛紛將觸角伸向電商產業，中華電旗下的員購網先前曾擴大發展成會員制的加倍奉還網；遠傳也有friDay購物，延伸多元型態發展。

台灣大哥大今天宣布，與旗下電商momo購物網共同推出「線上線下」全新服務型態。台灣大哥大近800家全通路門市將做為momo購物網的物流據點，擴大民眾「到店取貨」的方便性，而momo購物網則推出「momo門號購優惠」，首開電商申辦電信門號搭商品的新服務，發揮電商、電信1加1大於2的綜效。

台灣大哥大總經理林之晨甫於4月上任，不到兩個月就繳出集團資源整合的第一張成績單；林之晨表示，這次電商、電信聯袂合作的第一步，為達到未來千億市值的目標，台灣大要開創出更多條成長新曲線，momo已前往泰國拓展商業模式，緊接著，台灣大也將以5G生態為基礎，朝向「大東南亞級」國際企業目標邁進，預計明年也會有新的專案推出。

林之晨進一步指出，「快速到貨」對電商來說尤其重要，台灣的電商送貨服務已從24小時進展到6小時，未來甚至要挑戰3小時或1小時到貨，台灣電商正式進入物流軍備戰，背後不只是單純的倉儲物流，還必須透過大數據及人工智慧，有系統地幫助衛星倉儲布署與商品篩選，這次電商、電信跨域整合大進擊即是發揮集團綜效為未來布局。

momo董事長林啟峰表示，momo為台灣具指標性的虛擬通路，不僅擁有高達數百萬件的商品，購物網每月不重複訪客更高達740萬人次，其中行動商務業績比重更高達64%。近年momo除積極深化與品牌間的合作，拓展多元品類的服務也是重點耕耘的項目。（編輯：李信寬）1080522

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容 中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報