華為OS今秋在中國推出 國際版明年上半發布

（中央社北京23日綜合外電報導）中國華為技術公司消費者業務執行長（CEO）余承東今天表示，華為自行研發的智慧手機和筆記型電腦作業系統（OS），今年秋天可在中國推出，國際版OS預估明年第一或第二季發布。

法新社報導，華為本週遭遇重大打擊。因美國政府15日將其列入貿易黑名單，禁止美國企業供應零組件和技術給華為，谷歌（Google）隨後決定，切斷旗下Android作業系統和華為行動裝置的部分聯繫。

余承東接受美國CNBC電視台訪問時表示：「今日我們華為仍維持採用微軟（Microsoft）的Windows和Google的Android。不過一旦我們無法使用，華為將準備採取B計畫，使用我們自己的作業系統。」

中國官媒「環球時報」20日報導，華為開發的「鴻蒙」作業系統正在進行測試，將逐漸取代搭載Android。

余承東受訪時還說：「我們不想這麼做，但美國政府逼我們。我認為美國這種事不僅對我們是壞消息，對美國企業也不利，因為我們支持（美國企業活動）。…我們不想這麼做，但別無他法也別無選擇。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1080523