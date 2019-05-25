美中貿易戰震盪金融市場 投資盈虧報稅3原則

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）受美中貿易戰紛擾影響，去年全球股、匯市快速變化，金融市場幾家歡樂幾家愁，有人大賺，有人慘賠。國稅局提醒，5月申報綜所稅時，記得掌握有賺要報、不賺不課、虧損扣抵等3大原則，以免錯報或影響自身權益。

在投資所得部分，南區國稅局說，股利、外幣存款利息收入等民眾常見收入，因企業或金融機構會開出所得扣繳憑單，比較不會有漏報問題；不過，因存取外幣存款時間不同而產生的「匯差收入」則相對是容易疏漏的一環。

民眾向國內金融機構開戶購買外幣存款，除會有利息所得，也可能會有匯差收入產生，舉例來說，開戶時以新台幣30元兌1美元價格買進美元，之後贖回要將美金換回新台幣，因美元轉強，匯價升至31元兌1美元，一來一往就產生匯差所得，這部分必須要在隔年5月報稅時，自行申報為財產交易所得。

南區國稅局提醒，金融機構通常不會就匯差收入開立扣繳憑單，民眾又常誤以為這部分免申報，結果常導致漏報所得；假如碰上匯率波動加大，投資金額又大，漏報事後除了要被補稅，最要面臨最高2倍以下罰鍰，恐得不償失，特別提醒去年有投資美元等強勢貨幣的民眾留意。

相對的，外幣存款匯差有賺錢要課稅，有虧損也可抵稅，匯兌損失可和當年度的財產交易所得進行互抵；如果當年度沒有財產交易所得，或是互抵後至零元後，還有虧損沒有扣抵完，還可延後至往後3個年度使用。

國稅局提醒，因稅法規定，相同類型的所得及損失才可互抵，因此匯兌損失也只能用來與屬於同樣性質的「財產交易損失」互抵，例如買賣不動產虧損，與投資國內基金配息則無法互抵，因為基金配息性質屬於利息所得或股利所得。民眾報稅時，可留意國稅局在所得資料上註明的各類所得種類名稱，避免錯報。

另一方面，南區國稅局指出，近年不少民眾會透過國內銀行購買海外基金，但常誤將海外基金收益視為境內所得，事實上，不是向國內銀行購買就屬於境內所得，而是要以基金註冊地等要件來判斷。

由國內投資信託公司發行，在國內註冊並以國內投資人為銷售對象的基金，才算是境內基金；基金註冊地如果在國外，收益等於是由國外機構產生，須視為海外所得，依照所得稅額基本條例申報。

南區國稅局說，投資境外基金可能產生的所得類型，包括配息取得的利息所得，或是買賣價差產生的財產交易所得等，同類型間的投資盈虧可互抵；但要注意，境外資金虧損不能與境內基金收益相互扣抵。民眾若有疑問，可詳閱金融機構發出的境外基金收益明細表，即可辨別正確所得類型，自行誠實申報。（編輯：郭萍英）1080525