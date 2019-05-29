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綜所稅申報剩不到3天 還有86萬戶沒報稅

最新更新：2019/05/29 19:44
5月綜所稅申報剩不到3天，中區國稅局表示，多達86.4萬戶還沒申報。（中央社檔案照片）
5月綜所稅申報剩不到3天，中區國稅局表示，多達86.4萬戶還沒申報。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北29日電）5月綜所稅申報倒數，中區國稅局表示，統計至今天中午為止，共有543.6萬申報戶完成申報，占總申報戶的86%；時間剩下不到3天，還有多達86.4萬戶還沒申報，提醒早報稅早安心。

中區國稅局局長宋秀玲說，不少民眾都會趕在最後一刻才申報，離報稅截止只剩2天多一點，但還有多達86.4萬戶沒報稅；根據往年經驗，約有30萬人會擠在最後一天才申報。國稅局這幾天中午都會加班收件，民眾可多多利用，31日當天還會延長加班到晚上7點，網路申報則是開放到31日當天的24時止。

觀察目前為止的申報情形，已申報案件中，以網路申報最多，占比63.47%，其次為稅額試算，占比35.14%，其餘皆為人工申報及二維條碼申報。宋秀玲提醒，已經申報過的民眾，不妨可趁報稅截止前，再檢查一次申報內容是否正確，在31日前都還可更正申報。

財政部表示，一旦成為逾期未申報案件，就無法再用稅額試算回復及網路申報，必須以郵寄或臨櫃方式，至「戶籍所在地」國稅局申報，不受理跨區案件，且逾期未報，每2日將加徵1%滯納金。（編輯：張均懋）1080529

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