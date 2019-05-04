首報族不求人報稅 3分鐘一次看懂

新手報稅其實沒有那麼難。年紀輕的首報族所得情形較單純，只要搞懂一些報稅觀念、步驟，自己在家申報也非難事。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北4日電）新手報稅其實沒有那麼難。年紀輕輕的首報族，所得情形也較單純，大多熟悉網路及數位科技使用，只要搞懂一些報稅觀念、步驟，自己在家申報也非難事。

剛出社會的首報族，心中的首要疑問大多是自己到底要不要繳稅，要找到答案，首先要了解綜所稅是如何計算。

綜所稅採落後申報，每年5月報稅，申報的是前一年的個人所得稅。計稅時，是以上一年全年收入減掉可適用的免稅額、扣除額，算出「所得淨額」後，再乘上適用稅率（5%、12%、20%、30%或40%）減累進差額計算，最終算出的金額就是應納稅額。

換句話說，只要年收入沒有超過可以適用免稅額、扣除額，就沒有繳稅問題。

以今年為例，每人免稅額為新台幣8.8萬元。扣除額部分有標準及列舉兩種，只能擇一適用，若選擇標準扣除額，每申報戶可定額扣除12萬元，有配偶者每戶24萬元。若選列舉扣除額，則有捐贈支出、保險費、醫藥及生育費、災害損失、購屋借款利息、房屋租金支出等項目可適用，採核實扣除，但需留意各項扣除額上限。

另外還有一類特別扣除額，例如薪資所得、教育學費、幼兒學前、身心障礙特別扣除額等，大多採定額扣除，符合標準就適用。

以首年報稅、收支單純的單身上班族為例，今年免稅額8.8萬元，採標準扣除額12萬元，加上因有薪資收入，適用薪資所得特別扣除額20萬元，合計免稅額、扣除額至少有40.8萬元。

因此只要年收入低於40.8萬元就不用繳稅，在沒有年終獎金前提下，換算月薪約3.4萬元以下就免稅。不過財政部建議，即使不用繳稅還是可來申報，這樣如果有退稅才領得到，例如每月若有預先扣繳薪資，通常就能領到退稅。

延續上面案例，年收入如果高於40.8萬元，首報族也只要就超過部分，乘以適用稅率計稅即可。假設年薪45萬元，扣除40.8萬元免稅額扣除額，適用稅率為5%（免扣除累進差額），要繳的稅則為2100元。

財政部說明，稅法提供的扣除額項目還有很多種，符合適用條件就可採用，如果有扶養親屬，也可以增加使用受扶養親屬的免稅額，加起來後，可以適用免稅及扣除額度更高，就能少繳更多稅款，或是變成不用繳稅。

由於首報族不適用稅額試算服務，要自行申報，方式包括人工、二維條碼或網路申報。其中又以網路申報最方便，首報族第一步要到財政部電子申報繳稅服務網，下載報稅軟體，或連結進入線上版報稅系統，第二步使用報稅憑證登入系統，例如自然人憑證，或已註冊完成的健保卡，第三步線上下載所得資料，檢查是否正確，第四步確認應納稅額無誤，第五步就是完成繳稅，最終點選申報上傳，就算完成申報。（編輯：林孟汝）1080504