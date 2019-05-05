網紅經濟當道 兼職收入統統要申報

（中央社記者吳佳蓉台北5日電）民眾副業型態越來越多元，不少人挑戰當YouTuber、網紅賺點擊獎金、廣告費。不過這些新型態收入如何計稅，國稅局表示，個案情形不同，適用的規定也不同，但有所得就要申報，才能避免副業收入遭補稅、罰鍰。

又到了一年一度的5月報稅季，民眾申報綜合所得稅，除了辛勤打拚的薪資所得要課稅外，如有為自己加薪的兼職或副業收入，也一樣要申報，前兩年曾有YouTuber高調公布收入，表示只花9個月就賺進340萬元，引起國稅局注意，要求補稅。

台北國稅局說，兼職收入百百種，其中單純提供勞務服務的兼職計時人員，如賣場或餐廳假日服務人員，或短期兼職行政人員等，取得的報酬性質相對好辨識。這種大多屬於薪資所得，公司會依規定開立扣繳憑單並通報國稅局，進而民眾在所得查調時，也會顯示這筆收入。不過，實務上扣繳單位仍有可能因疏忽而錯報，建議要自行核對，有疑問快跟兼職公司確認。

至於接案、演講上課、接外稿這類的兼職所得，課稅規定就相較複雜，根據接案者與公司簽訂契約及工作內容不同，收入可能屬於薪資所得，也可能被列為執行業務所得或稿費。

南區國稅局舉例，一樣是演講或上課，如果主題、內容是由合作公司主導，講者只是單純就安排好的工作內容（如公司員工訓練課程）去講授知識，演講鐘點費，這屬於薪資所得的性質。若是單純就一個大略的主題進行心得或經驗分享，內容可自由發揮，並開放給不特定聽眾參加，才會偏向視為執行業務所得。

接案者若想確認收入性質，可向合作公司詢問，不論歸類為何種性質的所得，公司都會開立扣繳憑單，接案者一樣可查調到這筆所得，申報時記得確認內容即可。

業外收入如果屬於薪資所得，在計稅時，得和本業取得的薪資加計，一同適用新台幣20萬元的薪資所得特別扣除額；如果是執行業務所得或稿費，則可同時適用另外的免稅額或可扣除成本費用，稅負上有差異。

另一方面，一樣是在網路上賣東西，只是單純出售個人用過的二手物品，收入不需要繳稅。但其餘網路銷售行為收入，就要申報納稅。

台北國稅局解釋，在不以營利為目的，只是偶爾在網路銷售前提下，收入性質屬於一時貿易盈餘。即使金額不高，但仍應自行申報，雖然這方面稅源不好掌握，但透過事後查核或檢舉情報，仍有可能查到。

至於經常性在網路上以營利為目的，採進貨、銷貨方式經營，產生的收入則屬於營利所得；同時，就要依規定辦理營業登記，報繳營業稅。

台北國稅局說，性質屬於小規模營業人者，是以稽徵機關查定的年銷售額，乘以純益率6%計算營利所得。今年起，只要按規定進行營業登記，國稅局會透過營業稅資料，自動替小規模營業人算出營利所得，並於所得查調時提供，但若違規未辦營業登記，可能就會發生漏報問題。

性質屬於獨資合夥組織者，記得營業稅、營所稅都要申報，但營所稅部分免繳，營利收入併到綜所稅與其他所得一起申報即可。提醒民眾這部分得自行申報，報稅季後，國稅局會進行課稅資料交查，很容易檢視出是否短漏報。

而隨著網路科技進步，民眾副業型態越來越多元，例如販賣虛擬遊戲道具．兼差開uber，甚至挑戰當YouTuber、網紅賺點擊獎金、廣告費。台北國稅局說明，這些新型態收入如何計稅，根據個案情形不同，適用的規定也不同，民眾有疑問可隨時向稽徵機關詢問，重點是有所得就要申報，才能避免副業收入遭補稅、甚至罰鍰的風險。（編輯：林孟汝）1080505