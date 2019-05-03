報稅早鳥族增加 前3天申報量比107年增2成

財政資訊中心統計，從1日到2日下午5時，綜所稅網路申報件數已達48萬多件，比107年同期多出約2成。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北3日電）財政資訊中心統計，從1日到今天下午5時，綜所稅網路申報件數已達48萬多件，比去年同期多出約2成，報稅早鳥族明顯增加；明後天是報稅月的首個週末，將持續備戰，維持報稅系統順暢。

財資中心統計，從報稅第一天到今天下午5時，網路申報件數多達48萬2997件，比去年同期39萬9679件增加20.8%。推測可能是因為今年報稅有不少減稅紅包可適用，加上稅制變化多，影響民眾提早申報，以儘早知道稅額變化。

財資中心觀察，目前使用網路申報的民眾，最多還是以自然人憑證登入，約19.6萬戶，占比40.5%，其次是使用已註冊健保卡登入，約17.4萬戶，占比36%；另外，使用戶號及身分證字號登入約9.6萬件，占比19.8%，以金融憑證登入者最少，僅1.8萬多件，占比約3.7%。

另一方面，今年5月線上申報系統，擴展到連Windows、Linus系統也可使用，加上原本就適用的Mac系統，等於跨系統全面適用。財資中心統計，今年報稅首日，線上報稅系統申報的件數共有5.2萬多件，隨著明、後天進入週末假期，預估使用申報件數會再增加。

財資中心主任陳泉錫說，為確保報稅系統運作順暢，5月以前多次檢查系統程式、流量設定及網路申報環境等，並發動千人進行壓力測試，避免申報流量一多，系統速度就壅塞。以前3天看起來，報稅系統開放後，運作還算順暢，但仍不敢放鬆，會維持備戰狀態，隨時監控直到31日報稅截止。（編輯：張均懋）1080503