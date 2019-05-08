為何收不到稅額試算通知書 原因有這些

（中央社記者吳佳蓉台北8日電）已進入5月報稅季，有民眾好奇為何沒收到稅額試算通知書。財政部表示，基於所得資料掌握難度及必要性考量，有近一半的申報戶，國稅局不會提供稅額試算服務；統計今年630萬申報戶，適用的只有328萬戶。

2011年財政部首次提供綜所稅稅額試算服務，透過掌握到的扣（免）繳所得資料，例如公司開出的薪資扣繳憑單等，主動替民眾試算稅額，以簡化申報程序。

收到稅額試算通知書的民眾，檢查後如果同意試算結果，可以直接回復確認、繳稅，就算完成申報，省去自行輸入或下載所得、上傳申報等步驟；但如果內容需要增減，還是得回歸一般申報方式，自行完成報稅。

財政部指出，由於民眾所得來源相當多，財政部不可能百分之百準確掌握，因此只提供給所得較單純、報稅採用標準扣除額的民眾。過去沒有報稅經驗，或上一年被列為受扶養親屬的首報族，如果沒有在今年初來申請，5月也不會收到稅額試算通知書。

另外還有多種情形，都不適用稅額試算服務。例如今年3月底前死亡，以及去年廢止住所離境或有結婚、離婚者，去年有出售房屋情形者（房屋買賣適用房地合一新制者除外），以及去年列舉扣除額金額超過標準扣除額金額者。

如果民眾前兩年都有收到稅額試算通知書，但都未採用試算結果，自行另外完成申報的話，會被視為有能力自行報稅，今年也不會再提供稅額試算服務。財政部估計，今年有77萬戶的申報戶，不再適用稅額試算。

此外，包括去年及前年有土地租賃所得，且前年已列舉申報扣除地價稅費用者，去年有債券租借租賃所得者，以及去年有抵減稅額可使用者，也都不在稅額試算範圍內。不適用稅額試算服務的民眾，要自行完成報稅，方式包括網路申報、人工申報及二維條碼申報。（編輯：張均懋）1080508