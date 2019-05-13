國稅局：網路報稅有新增資料 須補送證明

正值5月報稅季，有民眾好奇，網路申報完成後，為何會被要求補送證明文件。對此，國稅局解惑，凡在報稅時有自行新增或調整資料的案件，都須補送證明文件。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）正值5月報稅季，有民眾好奇，網路申報完成後，為何會被要求補送證明文件。對此，國稅局解惑，凡在報稅時有自行新增或調整資料的案件，都須補送證明文件，這樣才能確認申報內容是否正確。

台北國稅局說，近年國稅局能掌握的各類所得、扣除額資料越來越完整，進而可以在報稅時，直接讓民眾下載帶入，省去自行填寫的麻煩；不過，還是有少數資料不完備，仰賴民眾自行輸入。

為確認民眾自行輸入的所得或扣除額金額是否完整，需要有證明文件佐證，因此，凡是網路申報時有新增或修正資料者，報稅系統都會在最後跳出提示，提醒民眾將證明文件寄送或親送至國稅局。如果完全是按國稅局提供的所得、扣除額資料申報，就可免去這道手續。

舉例來說，有些受贈單位基於保護個資等理由，不會提供民眾的捐贈資料給國稅局，導致民眾在報稅時沒辦法線上查調到這筆捐贈，只能自行填入，這種情形就要補上捐贈收據正本。

新婚夫妻第一年合併申報自用住宅借屋貸款利息，系統也可能不會自行帶出，民眾自行填入列舉扣除額金額後，得補上金融機構開出的利息單據來證明，例如繳息清單正本。單據上若沒有房屋地址、所有權人、取得日、借款人及用途等資料，民眾要自行補註及簽章，並提供建物權狀及戶籍資料影本。

台北國稅局強調，國稅局提供的資料雖完整，但還不能達到百分之百正確，民眾報稅時，一定要先確認所得及扣除額資料是否正確，如果發現系統有遺漏，自行新增或調整金額，就要補上證明才能成功列報；也因此，建議民眾平時就要有保存單據的習慣，以免列報扣除額遭剔除。

台北國稅局表示，今年5月綜所稅的補件資料，最晚要在6月10日前送達。在5月申報期間補件，各區國稅局都可代收，但6月起民眾只能郵寄或親送戶籍所在地的稽徵機關。如果遲遲未補上證明文件，可能影響列報扣除額的權益。

想了解列報各類所得、扣除額須提供的單據，民眾可搜尋「107年度綜合所得稅結算申報書說明」至各區國稅局網站下載說明。（編輯：郭萍英）1080513